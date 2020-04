Hver gang porno snakkes om i mine kretser, viser det seg at alle bruker eller har brukt det. Enkelte må man riktignok hale det ut av, for de skammer seg litt, men jeg har ennå ikke møtt noen som har kunnet uttale et troverdig «aldri!»

Pornhub hadde alene 42 milliarder besøk i 2019. Den regnes som størst, men det er mange store. De har så mange kategorier, underkategorier og «produkter», at IKEA-katalogen fremstår som en løpeseddel.