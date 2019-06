På en gammel industritomt ved sjøen, i forlengelse av et etablert boligområde i Larvik finner vi Saltbrygga. Med utsikt utover fjorden, beskyttet mot den røffe vestavinden, ligger et boligprosjekt som bør bli pensum og besøksmål for alle som er interessert i hvordan man kan utvikle norske byer og tettsteder.

Første trinn av dette området er ferdig. Saltbrygga er noe så sjeldent som et variert, harmonisk og vakkert boligprosjekt. Det er et tett og lavt prosjekt, kjennetegnet av usedvanlig finstemt arkitektur og en nennsom bebyggelsesplan.