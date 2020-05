Millioner av tyske småspareres misnøye med eurovalutaens rekordlave renter er løftet opp på høyeste politiske nivå etter at Tysklands forfatningsdomstol i forrige uke erklærte at Den europeiske sentralbank (ESB) hadde brutt sine egne spilleregler.

Dette er en «farlig» konflikt, var reaksjonen i tyske medier. Forbundskansler Angela Merkel har omtalt striden som «vanskelig». Forfatningsdomstolen avviste ganske kontant en kjennelse fra EUs domstol i Luxembourg om at ESBs store oppkjøp av statsobligasjoner i eurolandene ligger innenfor bankens fullmakter.

Konkret går den tyske domstolens anklage ut på at banken ikke har vurdert «rimeligheten» av de sidevirkninger som rentepolitikken har: Hvordan slår den ut for småsparere, for pensjonsavtaler, for boligpriser og for mange andre. I Tyskland er spareinstinktet meget sterkt – renter er en inntekt og ikke en utgift.

EU-domstol går foran

Men like overraskende er det at en domstol i et EU-land avviser EU-domstolens oppfatning når det er et klart prinsipp at EUs egen domstol går foran de enkelte medlemslands domstoler.

Da Merkel onsdag ble spurt om dette i Forbundsdagen, landets parlament, sa hun tre ganger at hun selvfølgelig vil respektere forfatningsdomstolens kjennelse. Men hun minnet om at da eurovalutaen ble til i 1998, mente EU-kommisjonens president Jacques Delors – og mange andre – at en slik fellesvaluta bare ville være stabil hvis landene også samarbeidet om finanspolitikken, om statsbudsjettene. Og det skjer ikke.

Derfor er denne striden bare en ny vri på den gamle diskusjonen om hvor langt EU-samarbeidet egentlig skal gå. EU-kommisjonen, med en tysk leder, arbeider allerede med en mulig klage rettet mot Tyskland for EUs domstol. Polens statsminister støttet straks opp om det tyske domstol-opprøret mot EU, som kritiserer rettssikkerheten i Polen.

Det som nå trolig vil skje, er at de to domstolene må «gå i dialog» med hverandre – tross mislykkede forsøk hittil – og at det den tyske sentralbanken, Bundesbank, lager en vurdering av sidevirkninger av ESBs rentepolitikk. Da er det pikant at i ESB er Bundesbank den «medeier» som mest konsekvent har stemt imot oppkjøp av statsobligasjoner fra land med skyhøy statsgjeld – som særlig Italia.

Maktskifte etter Merkel

Denne nye striden kommer ikke bare midt i koronakrisen der landene øker sin statsgjeld kraftig. I Tyskland kommer den også mens et maktskifte etter Merkel er i full gang.

Hun har regjert siden 2005, og i desember skal en etterfølger utpekes i regjeringspartiet CDU, kristeligdemokratene. En av kandidatene, Friedrich Merz – til høyre for sentrum i partiet og med tett kontakt til tysk næringsliv – har allerede støttet forfatningsdomstolens kritikk. En konkurrent, Norbert Röttgen, leder for parlamentets utenrikskomité, har tatt parti mot domstolen og sagt at EUs domstol må gå foran.

Merkel har sagt at hun ikke vil stille ved neste valg, i 2021, og at hun vil trekke seg ut av politikken. Valget kan bli et EU-valg med ulmende misnøye med det mange velgere oppfatter som tysk støtte til andre EU-land.

Men i «den politiske klasse» er støtten for EU meget bred. Klarer politikerne ikke å komme videre, tar noen forsiktig til orde for at Merkel bør fortsette, til tross for at hun da vil ha sittet i 16 år – og ha rundet 67 år. At hun sier «ja», vurderes som meget usannsynlig.