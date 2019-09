Årets valg er blant de mest spennende i vår levetid. Knapt noe kommunevalg i nyere tid har flyttet på flere velgere enn dette. Her er spenningsmomentene vi får svar på i løpet av mandagskvelden:

1. Kampen om de store byene

Arbeiderpartiet (Ap) gjorde et meget godt valg i 2015 og oppnådde et av sine hovedmål: Maktovertagelse i flere av de store byene. Høyre ble vippet bort fra makt i Oslo og Bergen, det røde styret i Trondheim omfattet stadig flere partier og i Tromsø var det rød storeslem. Spørsmålet i år er om Høyre taper Stavanger og Drammen også, og hvor svekket Aps posisjon blir i de øvrige byene. Partiet har ramlet ned i en grøft mellom MDG og SV og Rødt.

Les gjerne denne hyllesten til lokalpolitikerne: Og Tommy? Jeg ante ikke at han var politisk interessert før jeg traff ham på et MDG-landsmøte

2. Kan Arbeiderpartiet overraske?

Det andre store spenningsmomentet er nettopp skjebnen til Arbeiderpartiet. Målingene har vært begredelige for det gamle styringspartiet. Ute i landet har Ap tapt massiv til Senterpartiet (Sp). I byer som Oslo og Trondheim har det tapt til den rødeste venstresiden og MDG.

Men: Ap pleier å gjøre det bedre i valg enn på målinger. Valgkampmaskinen nevnes ofte som forklaring, men Aps velgere fremstår også som å være i uvanlig sterkt protestmodus for tiden. Det kan dempe seg når valget faktisk skal gjøres, i stemmelokalet. Spørsmålet er hvor mange som lander på Ap likevel, når protesten er formidlet til meningsmålerne.

3. Kan Høyre bli straffet hardere enn ventet?

Samtlige regjeringspartier har tapt oppslutning, men spesielt for i år er at Høyre også har falt jevnt og trutt. Målingene har variert noe, men lojaliteten hos Høyre-velgerne fremstår som lav. Styringspartier i posisjon kan få et løft av å ha statsministeren – men dette valget handler ikke om styring, kontroll og økonomi. Det er et protestvalg, og Høyre tjener ikke på protest mot hverken bompenger, for klima eller mot sentralisering. Hvis Høyre taper Drammen og Stavanger, i tillegg til at det ikke klarer å markere seg i de røde storbyene, nærmer resultatet seg katastrofe.

Ole Martin Wold / NTB scanpix

4. Hvor mye ødelegger bompengelistene for Frp?

Frp er ikke det eneste partiet som er blitt straffet av de nye bompengelistene, men det er partiet som er blitt desidert hardest straffet. Regjeringen holdt på å ryke på grunn av bompengeopprøret. Siv Jensen (Frp) solgte inn bompengeforliket så godt som bare hun kan gjøre det, og det har vært tegn til at bompengelistene mister kraft på målingene. Spenningen er hvordan bompengeprotestene materialiserer seg på valgdagen, hvor mye som er protest og hvor mye som vises i tapt oppslutning for Frp, Høyre og Ap. Faren, sett med øynene til bompengeopprørerne, er at velgere som sier de skal stemme, går tilbake til det trygge når det gjelder, eller at de ikke møter opp i valglokalet overhodet.

5. Møter de unge velgerne overhodet opp?

Yngre velgere har det med å svikte. De sier til meningsmålerne at de skal stemme, men gjør det i mindre grad enn eldre velgere på selve valgdagen. Annengangsvelgerne er beryktet i så måte. Partier som har en stor andel av denne velgergruppen, risikerer dermed at meningsmålingene måler dem for høyt og at resultatet blir lavere. Det kan komme til å ramme både MDG, SV og Rødt. Spørsmålet er hvor hardt det rammer og hvem det rammer hardest. Lyspunktet for disse partiene i år, er at tallet på forhåndsstemmer er høyt, noe som kan tyde på høy valgdeltagelse. Men her kan små tall få store utslag, noe som gjør det spennende til siste slutt.

Siri Øverland Eriksen

6. Har det skjedd ting under radaren?

Helt sikkert. Dette er et lokalvalg og det vrimler av lokale saker som kan få utslag lokalt som ikke har vært tydelig i de nasjonale tendensene.

Det har vært noen tegn til at underlagsdømte Venstre kanskje gjør det litt bedre enn det lå an til tidligere i valgkampen. Der i gården gir et nasjonalt resultat over sperregrensen uansett grunnlag for feiring.

Det er også spenning knyttet til hvordan det går med KrF i kjerneområdene på Sør-Vestlandet. I en viktig KrF-by som Kristiansand har partiet mistet litt av det sterke grepet. Samtidig oppsummerer nettstedet pollofpolls.no at KrF i sluttspurten har ligget over resultatet fra stortingsvalget i 2017 (4,2 prosent), Knut Arild Hareides siste valg som partileder.

7. At Senterpartiet gjør det bra, er derimot helt, helt sikkert.

Senterpartiets vekst de siste årene er historisk. At et etablert parti, et tidligere regjeringsparti, tredobler oppslutning på målingene på seks år, er knapt til å tro. Partiet kan få flest ordførere og bli selve ordførerpartiet, og dermed overta mye makt i hele landet. En bedre posisjon før valget i 2021 er knapt mulig å tenke seg. Partileder Trygve Slagsvold Vedum har i grunnen bare en mulig utfordring valgkvelden: Forklare sine egne at valgresultatet kanskje ikke blir som de aller beste målingene, men at det uansett er et knallresultat.

Men det må vi kalle et luksusproblem i et valg som kan endre det politiske kartet dramatisk for mange av partiene.

Følg Aftenpostens valgdekning på ap.no gjennom hele kvelden.