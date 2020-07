Vi bør ikke bytte ut det økonomiske systemet. Vi bør forbedre det.

En velfungerende markedsøkonomi slik vi har i Norge, er et fellesgode som er gull verdt.

Kristin Clemet Leder i tankesmien Civita

Med jevne mellomrom dukker det opp krav om at vi skal skifte ut vårt økonomiske system. 75 personer har nylig undertegnet et opprop som krever at dette blir tema før valget i 2021.