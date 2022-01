Terroristen Anders Behring Breivik vil løslates. Det skjer ikke.

Behring Breivik er alt for farlig til at han kan slippes løs på samfunnet i dag. Det er høy risiko for ny, alvorlig kriminalitet.

I 2017 gikk Anders Behring Breivik til sak mot staten. Denne uken møter han i retten igjen.

Inge D. Hanssen Rettskommentator

18. jan. 2022 06:20 Sist oppdatert 6 minutter siden

Når retten skal ta stilling til om Anders Behring Breivik, eller Fjotolf Hansen som han kaller seg nå, skal løslates, er det ett spørsmål som blir avgjørende: Er han fremdeles farlig?

For å si det mer juridisk: Er det fremdeles en nærliggende fare for at Anders Behring Breivik vil begå alvorlige straffbare handlinger dersom han prøveløslates nå?