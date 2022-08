Myten om de lysende grender

Barnefamilier fryser for å spare energi. Potensialet for strømsparing ligger neppe i å endre nordmenns daglige vaner.

25 minutter siden

Det er sagt mange, mange ganger. For eksempel fra scenen under Arendalsuka. I den elektriske debatten om strømpriser og kraftproduksjon pekte sjefen for Agder Energi på lyspæren. Igjen.

– I Norge står lysene på i alle hus hele døgnet, sa Steffen Syvertsen.