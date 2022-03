Nå hadde Støre trengt Tajik

12. mars 2022 18:21 Sist oppdatert nå nettopp

Statsminister Jonas Gahr Støre hadde gitt et spesialoppdrag til Hadia Tajik. Nå er hun ute av både regjering og partiledelse.

Arbeiderpartiet mistet mer enn en nestleder.

Mandag skulle Hadia Tajik sammen med resten av regjeringen sjekket inn på Klækken hotell. Nå drar regjeringen dit uten henne. Hun trakk seg først som arbeids- og inkluderingsminister og så som Arbeiderpartiets nestleder.

For statsminister og partileder Jonas Gahr Støre er det et slag. Tajik er ikke ute av politikken. Hun vil være på Stortinget og kan markere seg godt derfra. Men han har mistet et av partiets sterkeste kort.