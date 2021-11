Togmann på sidesporet

Sverre Myrlis problem: Han er ikke den beste kandidaten.

Arbeiderpartiets Sverre Myrli kom inn på Stortinget i 1997. Onsdag var han skuffet over at han ikke nådde opp som partiets kandidat til ny stortingspresident.

24. nov. 2021 15:16 Sist oppdatert nå nettopp

Arbeiderpartiets Sverre Myrli tømte seg i Stortingets vandrehall.

– Det har vært et spill, og jeg vil kalle det et uverdig spill, sa Myrli i et kratt av mikrofoner.