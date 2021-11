Det er fortsatt litt å gjøre, Støre

Statsministeren jubler over metankuttavtalen i Glasgow – men vil ikke love nye kutt hjemme.

24 minutter siden

Et av høydepunktene på klimatoppmøtet i Glasgow denne uken kom da mer enn 100 nasjoner stilte seg bak en plan om å redusere metanutslippene med 30 prosent innen 2030.

En av disse nasjonene er Norge. Men statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil ikke love nye kutt i de norske utslippene. I stedet understreker han at målsettingen gjelder samlet sett for disse nasjonene, og at det ikke er spesifisert hvor mye hvert enkelt land skal kutte.