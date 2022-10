Kan Rødt Oslo være fornøyd med enkeltseire i budsjettforhandlinger?

Siavash Mobasheri (bildet) reduserer venstresidepolitikk til en skrivebordsøvelse ved å påstå at det ikke er mulig å drive sosialistisk politikk innenfor byparlamentarismen, skriver Rahman Akhtar Chaudhry.

Byens venstreside må gå til valg på å forvalte makt i posisjon.

Jeg har alltid hatt sansen for Jens Stoltenbergs uttalelse om makt. I en episode av NRK-serien «Da vi styrte landet» sier den tidligere statsministeren at han ikke er glad i å sitte i opposisjon. Man er jo med i politikken for å søke makt og forvalte den på vegne av dem som har gitt partiet tillit gjennom stemmeseddelen.

Rødt Oslo vil ikke ha byrådsmakt. Partiet vil forbli i opposisjon. Det slår fylkeslagets leder Siavash Mobasheri fast i et innlegg i Klassekampen 27. september. Begrunnelsen er at byparlamentarisme ikke er forenlig med en sosialistisk politikk.