Norge i Sikkerhetsrådet: Bortkastet idealisme?

34 millioner var prislappen for å få en plass i FNs sikkerhetsråd. Nå er Norges to år der over. Var det verdt innsatsen?

17 minutter siden

Ved dette årsskiftet er det slutt: Norges femte periode i Sikkerhetsrådet er definitivt historie.

Nå skal Norges innsats i det Erna Solberg kalte «utenrikspolitikkens mesterliga» evalueres: Hva er oppnådd? Hva har vi lært? Og hva tar vi med oss videre?, er blant problemstillingene Utenriksdepartementet (UD) nå skal finne svarene på.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn