Begge har skuffet, ingen kan gå

Må Jonas Gahr Støre gå nå? Vil Trygve Slagsvold Vedum forlate regjeringen? Svaret er to ganger nei.

Publisert: 12.09.2023 17:44

For journalister er det alltid mulig å grave frem noen i Arbeiderpartiet som mener at statsminister og partileder Jonas Gahr Støre må gå. Det er bare å grave dypt nok. I Nordland har NRK for eksempel alt funnet en partiveteran som nok er ukjent for de fleste.

I Senterpartiet finnes det alltid noen som mener partiet bør gå ut av regjering eller i det minste villig vekk skjeller den ut. For eksempel er stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen sjelden vond å be.