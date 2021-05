Erna er stjerna. Hva skjer når hun er fjerna?

Erna Solbergs oppskrift har virket. Men den kan ikke brukes lenger.

Tegning: Marvin Halleraker

Nå nettopp

Det kan ikke utelukkes at statsminister Erna Solberg fortsatt har et flertall bak seg etter stortingsvalget i høst. Men sannsynlig er det ikke. Der ligger en av de store utfordringene for Solberg denne landsmøtehelgen. Hun skal få Høyre til å tro at usannsynlige ting kan skje.

Hun har fått til usannsynlige ting før.