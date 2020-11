Blasfemi er all maktkritikks mor

Ytringsfrihet fremstår nå som et problem i kampen mot rasisme. Det skyldes 15 år gammel opportunisme.

I Weekendavisen skriver Jesper Vind at det er «fatalt for Europa» når George Floyds død i USA «berører oss mer enn islamistiske drap i Frankrike». Det viser null engasjement for europeiske verdier.

Forskjellen er målbar, mener Vind. 20.000 gikk på gatene i København i protest mot Floyds død under en politimanns kne i Minneapolis. 200 markerte seg mot en islamists drap på lærer Samuel Paty i Paris. Han hadde vist klassen Charlie Hebdos tegninger av Muhammed.