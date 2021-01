Hva er kvikkleire?

Rundt 100.000 mennesker i Norge bor på kvikkleire. Hvorfor bygger man der?

Foto: Terje Tønnesen

Det grusomme raset i Ask i Gjerdrum kommune har satt kvikkleire på dagsordenen her i Norge. Innbyggerne ante fred og ingen fare. Plutselig forsvant grunnen under bakken.

Hvorfor bor vi på noe så skummelt som kvikkleire i Norge?