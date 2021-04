Nato og USA forlater Afghanistan. Hvem kommer inn?

Den evige brikken i et internasjonalt spill står nok en gang foran en usikker fremtid.

Talibans mulla Abdul Ghani Baradar ankom Moskva for fredssamtaler i mars. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP Pool

Nå nettopp

Den lengste krigen i amerikansk historie går mot slutten. Onsdag kunngjorde president Joe Biden (D) at USA vil trekke seg ut av Afghanistan innen 11. september. Da vil det være 20 år på dagen siden terrorister trent opp i Afghanistan, gikk til angrep på USA.

Den nyinnsatte president Biden følger i sin forgjenger Donald Trumps (R) fotspor. Trump ga i fjor Taliban et løfte om at USA skulle trekke sine styrker ut av landet innen mai. For Trump var det en fanesak å få soldatene ut av hengemyren. Den lange krigen har hatt en ufattelig pris, målt i både antall menneskeliv, lidelse og dollar.