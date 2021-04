Glem 2 grader. Nå handler det om 1,5.

USA er ikke bare tilbake. Joe Biden vil skjerpe klimamålet for hele verden.

Statsminister Erna Solberg fulgte med da USAs president Joe Biden holdt tale på det digitale klimatoppmøtet. Foto: NTB/Håkon Mosvold Larsen

USAs president Joe Biden ble først sendt med et ekko av seg selv. Frankrikes president Emmanuel Macron ble kappet halvveis ut i talen. Russlands president Vladimir Putin ventet på å bli unmutet. Oversettelsen av talen til Kinas president Xi Jinping kom i gang litt sent.

Selv politiske toppledere kan slite litt på digitale møter.

Bidens digitale toppmøte torsdag og fredag er en markering av at USA er tilbake. Nå går landet for fullt inn igjen i internasjonalt samarbeid for å stanse klimaendringene.

Noe av det første Biden gjorde som president, var på melde USA inn i Parisavtalen igjen. Forgjengeren Donald Trump rakk akkurat å melde landet ut.

Torsdag lanserte Biden USAs klimamål for 2030. Han lover kutt på 50 til 52 prosent i 2030 sammenlignet med 2005-nivå. Samtidig har han et langsiktig mål om netto null utslipp i 2050.

Fra 2 til 1,5

Noe av det interessante i Bidens klimabudskap er at han konsekvent snakker om å stanse temperaturøkningen på 1,5 grader. Det gjorde han også i talen torsdag.

Det er en skjerpet ambisjon sammenlignet med Parisavtalen fra 2015.

I den er målet å stanse økningen i temperaturen «godt under to grader» og «tilstrebe» at økningen stanser på 1,5 grad.

I Paris var det en av de virkelig store overraskelsene. Det som hadde vært et togradersmål, ble skjerpet til godt under to grader. I tillegg kom altså løftet om å prøve å strekke seg enda lenger.

Kravet om å stanse klimaendringene på 1,5 grader var fremmet av en gruppe øystater og andre land som er spesielt sårbare for klimaendringer. Klimaforskerne hadde i liten grad sett på hvordan et slikt 1,5-gradersmål var mulig å oppnå. Få hadde trodd at landene ville bli enige om noe slikt. Så kom det likevel inn som et mål å strekke seg etter i Parisavtalen.

FNs klimapanel fikk i oppdrag å lage en egen spesialrapport om hvordan det kunne gjøres og hvor stor betydning det ville ha å klare 1,5 grader.

Rapporten kom i 2018. Den viste at forskjellen var svært stor for mennesker og natur. Den viste også at kutt i utslipp må skje mye raskere hvis det skal være realistisk å stanse økningen i temperaturen så raskt.

Nå er USA ikke bare tilbake i Parisavtalen. Biden snakker konsekvent om det mest ambisiøse av målene i avtalen. Altså maks 1,5 grader. Presidentens mål med det digitale klimamøtet var å forsterke innsatsen slik at det skal være mulig å klare målet.

Tidligere utenriksminister John Kerry (til høyre) var en nøkkelspiller før klimamøtet i Paris i 2015. Nå er han president Joe Bidens klimeutsending. Foto: NTB/AP/Evan Vucci

Klima-Kerry

Bidens nærmeste klimarådgiver er tidligere utenriksminister John Kerry. Han var en nøkkelspiller i arbeidet i forkant av møtet i Paris i 2015. Kerry snakker konsekvent om 1,5 grader.

Både EU og Storbritannia har allerede lagt seg på samme ambisjon. Et uttrykk for det er britenes nye ambisiøse 2035-mål som kom denne uken. Statsminister Boris Johnson vil kutte utslippene med 78 prosent sammenlignet med 1990.

EU fikk på plass enighet om sin nye klimalov og sine nye klimamål for 2030 og 2050 dagen før Bidens møte.

– 2030 er det nye 2050, sa president Macron i sin tale.

Slik spissformulerte han hvordan ambisjonene skjerpes sammenlignet med Parisavtalen.

Kina?

I andre deler av verden er skepsisen større. Sist uke møtte Kerry sin kinesiske kollega Xie Zhenhua i Kina. Den felles slutterklæringen fra møtet viser at ikke alle er klare til å ta det skrittet som USA og Europa har tatt. I alle fall ikke riktig enda. I den er det formuleringen fra Parisavtalen som gjelder.

Skal verden virkelig klare et 1,5-gradersmål, må ikke minst Kina kutte utslipp raskere. President Xi overrasket verden i høst ved å sette et mål om netto null utslipp i 2060. Men det trengs reduksjoner i utslipp i dette tiåret.

Der er Kina mer tilbakeholden. Men på Bidens digitale møte var i alle fall budskapet fra Xi at landet vil trappe ned bruk av kull fra 2026.

Realismen i 1,5 gradersmålet virker ikke spesielt stor. Men skjerpes innsatsen, øker i alle fall muligheten for å holde økningen godt under to grader. Også det trengs. Da FNs miljøprogram gjorde opp status i desember, var verden på kurs mot en økning på 3 grader. Så svært mye gjenstår.

Det hjelper at USA har fått en president som dytter i riktig retning.