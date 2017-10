Profesjonelle medier gjør de vurderingene sosiale medier ikke kan eller vil gjøre

Ganske kort tid etter skytingen i Las Vegas fikk nyhetsredaksjonen i Aftenposten inn informasjon om at den antatte gjerningsmannen var demokrat og at skytingen var en protest mot Donald Trump. Informasjonen spredte seg lynraskt i sosiale medier og i en rekke nettbaserte diskusjonsgrupper.

Samtidig kom det opplysninger om at det skulle være flere gjerningsmenn. Dessuten ble en navngitt person feilaktig identifisert som massedrapsmannen i Las Vegas.

Dette er bare noen få eksempler på uriktig informasjon som ble gjort tilgjengelig for mange millioner internetbrukere verden rundt rett etter hendelsen i Las Vegas, via sosiale medier.

Kildekritikk er avgjørende kunnskap

For nyhetsjournalistene i Aftenposten blir det avgjørende å behandle hver påstand grundig og kritisk:

Hvem er kilden til påstanden om at gjerningsmannen var demokrat?

Er kildene offisielle (det vil si politi eller påtalemyndighet)?

Blir påstanden bekreftet av flere uavhengige kilder?

Hvem kan være mulige kilder å kontakte for å få verifisert eller avkreftet påstanden?

Behovet for informasjon er alltid stort etter slike hendelser som skytingen i Las Vegas og andre store terrorangrep. Men mens profesjonelle medier tidligere konkurrerte om å være først med ny informasjon, har det nå blitt et mye mer avgjørende kriterium å være ute med riktig og sann informasjon.

Der har de redaktørstyrte mediene et stort fortrinn. Redaksjonene har trent i årevis på kildekritikk. Journalistene er drillet i å stille kritiske spørsmål ved all informasjon. Alle som var på jobb på nyhetsdesken i Aftenposten mandag, har erfaring med at et offerbilde på sosiale medier like gjerne kan være en falsk profil som ikke har noe med hendelsen i Las Vegas å gjøre i det hele tatt.

Facebook og Google ble oppfordret til åpenhet om falske nyheter. Forslaget ble nedstemt av Oljefondets forvaltere.

Navnga ikke gjerningsmann før politiet bekreftet

Den profesjonelle journalistikken i Norge er regulert i Vær Varsom-plakaten. Her står det «vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold.».

For Aftenposten betyr det at vi ikke navnga gjerningsmannen i Las Vegas før politiet selv stod på en pressekonferanse og bekreftet navnet. Redaksjonen hadde da sittet på navnet i mange timer, både fra andre medier og fra egne undersøkelser i sosiale medier. Før dette hadde amerikanske medier som NBC, CBS og ABC identifisert med henvisning til anonyme kilder i politiet. Det viderebrakte vi ikke.

Vi er avhengig av lesernes tillit

Selv om vurderingene i de profesjonelle mediehusene kan resultere i noen ulikheter i hva vi publiserer, har vi til felles at vi er helt avhengig av lesernes tillit. Den informasjonen vi bringer videre skal være sann, balansert og kritisk.

De mange eksemplene i sosiale medier etter Las Vegas viser nok en gang hvor avgjørende plass profesjonelle medier har i å skille sant fra usant. For de mange som er rammet og som desperat søker etter ekte informasjon, vil usanne meldinger skape et unødvendig kaos å lete seg frem i.