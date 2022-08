Livets smerte er urettferdig fordelt

Psykisk helse og livskvalitet gjøres altfor ofte til et spørsmål om mestring og rett sinnelag.

Lenge før noe utvikler seg til psykiske lidelser, skaper slike ting som dårlig økonomi engstelse og usikkerhet, og tærer på kropp og sinn, skriver Maria Kjos Fonn.

13 minutter siden

En vakker sommerdag i juni var jeg Norges mest forhatte person i et par timer. Jeg hadde reagert på et utsagn i dronning Sonjas bursdagstale til Ingrid Alexandra: «Det er ikke hvordan man har det, men hvordan man tar det». Jeg hadde skrevet en sleivete kommentar på sosiale medier om at dette kunne hun, fra talerstolen på barnebarnets bursdagsfeiring til fem millioner kroner, si videre til sosialhjelpsmottagere og uføre.

Saken ble plukket opp av Subjekt, og jeg ga noen utdypende kommentarer. Det burde jeg ikke gjort. Ballen rullet videre til Dagbladet og Se og Hør. Innboksen min og kommentarfelt var full av latterliggjøring og sjikane. Jeg fikk et ellevilt tilsvar fra Bård Hoksrud på TV2, og ABC Nyheter skrev en sak om hvordan min lille ytring var en del av elitens angrep på kongehuset.