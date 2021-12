En stille jul – med en dramatisk kamp om Russlands plass i Europa

Nils Morten Udgaard tidligere utenriksredaktør i Aftenposten

29. des. 2021 09:30 Sist oppdatert 16 minutter siden

President Vladimir Putin holder tale i Kreml.

«Våpnene står i vår forhage», sier president Vladimir Putin om Nato.

Moskvas ordbruk har vært klar nok: Nato-land «står på dørstokken til vårt hus med sine våpen», ifølge Leonid Sluzkij – leder av utenrikskomiteen i den russiske Duma, nasjonalforsamlingen. President Vladimir Putin sier: «Våpnene står i vår forhage.»

Etterkrigs-supermakten Russland, med verdens største arsenal av atomvåpen, vil sette ned foten for Vestens og Natos politiske fremrykning i det østlige Europa og inn i det som inntil for nøyaktig 30 år siden var Sovjetunionen. Putin har oppmarsjert rundt 100.000 soldater nokså nær grensen til Ukraina for å vise at han mener alvor.