For Herman Kahan var født som rabbinersønn i landsbyen Sighet i Romania. Og det var først etter det store europeiske ragnarok han gjorde nordmann av seg.

Her hos oss var han en jødisk innvandrer som ble bedriftsgründer og familieoverhode. Han sto frem som en toleransekjempe som i 2013 ble hedret som St. Olavs-kommandør for dette. Og han var det fortellende tidsvitne som satte dype spor i dem som lyttet ham.

Berit Roald / NTB scanpix

«Hvor er moren min?»

Nå er ikke lenger Herman Kahan blant oss. 93 år ble han. Et lite under i seg selv for et menneske med hans livsskjebne. For med ham har Norge mistet den siste statsborger av jødisk opprinnelse som overlevde utryddelsesleirene.

For i 1944 ble han deportert til tilintetgjørelsesleiren Auschwitz. Herman Kahans mor, lillesøster, bestemor og flere andre nære slektninger ble drept der. Han og faren ble fraktet videre til slavearbeidsleiren ved Wolfsberg og så til Mauthausen. Ved krigens slutt ble Herman Kahan bokstavelig talt plukket frem fra likhaugen i Ebensee-leiren, mens faren hadde krysset grensen for hva et menneske kunne tåle. Han døde ti dager etter at leiren ble befridd.

«Hvor er moren min?», spurte unge Herman en av vaktene den første dagen i Auschwitz.

«Der er hun!», svarte den flirende nazisten og pekte på røyken som steg opp fra krematoriet.

Gang på gang har tidsvitnet Kahan presset seg selv til å gjengi sitt livs mest sjelsopprivende replikkveksling. Tusener av norske skoleelever har den med som ballast på veien ut i en forvirrende verden. De unge har felt tårer sammen med fortelleren. Og ingen av oss som har lyttet til budskapet som ligger gjemt der, kommer noensinne til å glemme det.

Tor G. Stenersen

Ubegripelig toleranse

En storesøster førte Herman Kahan til etterkrigstidens Oslo. Her ble han en hardtarbeidende og vellykket forretningsmann. Og her kunne historien ha sluttet.

Det gjør den heldigvis ikke. For drevet av en selvpålagt plikt har Herman Kahans misjon gjennom tiår på tiår vært å spre budskapet om toleranse og forståelse på tvers av religion og etnisitet. Den rabbinerutdannede Herman Kahan fra en ortodoks jødisk familie, har ikke minst vært opptatt av religionenes plass i samfunnsbildet.

Der det hadde vært forståelig å finne hat og bitterhet, var det snarere leting etter forsoning og toleranse som preget Herman Kahans tankeverden. Han snakket om det. Han praktiserte det. Og han innstiftet en egen pris for det.

Det er nesten ubegripelig at slikt var mulig for en som så til de grader har sett den menneskelige ondskap i hvitøyet.

«Glemselen ER fienden»

Så lå det da også et enormt menneskelig engasjement bak Herman Kahans innsats. Men bak ante vi frykten for at glemsel og uvitenhet skal rydde grunn for nye katastrofer. En frykt som sto som en levende realitet for dem som selv hadde opplevd selve helvetet i form av et industrielt folkemord.

Eller som barndomsvennen fra førkrigsoppveksten i Sighet – nobelprisvinneren Elie Wiesel – skrev i forordet til Herman Kahans livsfortelling med den sterke tittelen «Ilden og lyset»:

«Glemselen står alltid på fiendens side. Glemselen ER fienden.»

Til mine sterkeste opplevelser hører en oktoberdag for fjorten år siden da en liten gruppe nordmenn skuet ut over Auschwitz-Birkenaus slettelandskap. Der sto fortsatt skogen av piper fra nedrevne fangebrakker, og Herman Kahan leste en bønn for de døde. Med Julius Paltiel og Samme Steimann – begge holocaustoverlevende og begge nå døde – ved sin side leste han bønnen først på hebraisk og så på norsk.

Like foran oss lå restene av Krematorium I og i Hermans bristende stemme lød formaningen som ved Herman Kahans død igjen må lyde sterk og appellerende:

«La Auschwitz alltid være et sted som minner om ansvaret vi har for hverandre.»