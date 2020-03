Det er nokså unikt for et demokrati å gå til valg for tredje gang på under et år slik Israel gjør i dag. Etter valgene 9. april og 17. september i fjor har hverken sittende statsminister Benjamin Netanyahu eller hans utfordrer, Benny Gantz, klart å etablere flertall i nasjonalforsamlingen Knesset.

Det er slett ikke sikkert at en tredje valgrunde løser problemet. Til det er konfliktlinjene i israelsk politikk for mange og sammensatte.