Svein Ludvigsen innrømmer seksuell omgang. Det er lurt av ham.

Svein Ludvigsen inntok vitneboksen klokken 10.40 i formiddag og startet sin frie forklaring.

Det tok ikke mange minuttene før spenningen blir utløst: Den pensjonerte fylkesmannen innrømmer at han har hatt seksuell kontakt med én av de tre fornærmede i saken, men ikke i det omfang aktoratet legger opp til.

Han er også krystallklar på at han ikke har misbrukt stillingen sin for å skaffe seg seksuell omgang – og det er nettopp dette tiltalen gjelder.

– Alt skjedde frivillig og uten tvang, sier han.

Men to av de tre fornærmede lyver, hevder han.

Nektet fra første stund

Helt siden han ble pågrepet og varetektsfengslet for halvannet år siden har Svein Ludvigsen nektet for at han har hatt noen form for seksuell kontakt med de fornærmede asylsøkerne.

I dag legger han ikke skjul på at han handlet i sjokk, viklet seg inn i påstander og malte seg inne i et hjørne, som han sier. Et hjørne han ikke kom seg ut av. Før nå.

Fornuftig

Etter min oppfatning er det fornuftig av Svein Ludvigsen å legge kortene på bordet når det gjelder påståtte seksuelle handlinger. Det styrker hans troverdighet også for andre deler av forklaringen her i retten.

På den annen side ville Ludvigsen ha rasert sin egen troverdighet dersom han ikke hadde kommet med innrømmelser i retten.

Troverdige forklaringer

De to siste dagene har vi hørt tre fornærmede som uavhengig av hverandre har fortalt at de har hatt seksuell omgang med den tidligere fylkesmannen. Forklaringene er stort sett likelydende – uten at de tre vitnene har hatt mulighet til å snakke sammen på forhånd.

Samlet sett gir det forklaringene stor troverdighet. Hadde Ludvigsen fremdeles nektet for å ha hatt seksuell omgang med asylsøkerne, ville retten etter alle solemerker ha avvist forklaringen hans.

Alt var frivillig

Seksuell omgang mellom menn er som kjent ikke straffbart. Likevel er det nettopp det som ligger til grunn for tiltalen mot Ludvigsen ved at han skal ha skaffet seg sex ved misbruk av stillingen.

De tre fornærmede har forklart at Ludvigsen lovet dem gull og grønne skoger; han kunne fikse både oppholdstillatelser og statsborgerskap.

Det er omkring disse spørsmålene slaget nå vil stå om her i rettssal 8 i tinghuset i Tromsø.

Ludvigsens innrømmelser i retten i dag styrker hans troverdighet når han hevder at alt var frivillig og totalt uten tvang.

Om det er godt nok til frifinnelse, gjenstår å se. Det er avhengig av den videre bevisførsel i saken.