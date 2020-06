Vil du bli millionær? Start et nettforum om grillmat!

Han slår deg ikke akkurat som den typiske gründeren. Med viltert skjegg, sølvgrå manke, slitte joggesko og for store klær minner Craig Goldwyn mer om en litt rufsete, men elskverdig onkel. Bak 70-åringens ordinære fremtoning skjuler det seg imidlertid en suksesshistorie det er mye å lære av.

Det startet med et veddemål med naboen.

I dag er Craig millionær. På grunn av grillmat.

Teknologien har endret markedet

Internett har fundamentalt endret forutsetningene for å lykkes med medier og annet innhold. Å få suksess med en papiravis eller et magasin krever et trykkeri og et stort distribusjonsnett. Det er dyrt, og de fleste når bare ut i et avgrenset geografisk område. Å etablere seg i et slikt marked er derfor vanskelig. I økonomifaget omtales dette gjerne som høye inngangsbarrierer. På internett er disse inngangsbarrierene borte. Trykkeriene er avløst av gratis og enkle nettsider alle kan bruke, og det finnes ingen fysiske begrensninger på hvem og hvor mange du kan nå.

Med godt innhold (og et språk alle forstår) kan hele verden bli ditt marked.

Dette representerer en fantastisk demokratisering, men skjerper også konkurransen radikalt for profesjonelle medier. Der de tidligere hadde monopol år etter år, kan luringer med en lys ide i dag ta opp konkurransen på område etter område. I dag har enhver nisje en nettside eller et nyhetsbrev hvor menigheten har tilgang til dyptgående innhold skreddersydd for dem.

Jurist med behov for å være oppdatert på hva som rører seg? Gå til Rett24.no. Heier du på fotballaget Liverpool? Da besøker du trolig Liverpool.no hyppig. Interessert i analyser i skjæringspunktet teknologi og forretningsutvikling? Betal noen dollar og få ledestjernen Ben Thompsons analyser rett i innboksen. Drømmer du om en personlig hilsen fra Chuck Norris? Ikke noe problem, det er enkelt å få kjøpt. Eller ønsker du å bli grillkonge? Bli en del av Craigs forum.

Gjort mulig av digitale abonnement

Leverer du relevant innhold på et smalt område mange nok interesserer seg for, kan du også bygge din egen forretning.

Ta Craig; I drivet etter å knuse naboen ved grillen, søkte han etter tips på internett. Han var ikke fornøyd med det han fant og tok saken i egne hender. I dag omsetter nettsiden hans, Amazingribs.com, for millioner hvert år. 16.000 medlemmer betaler årlig snaut 250 kroner for å utveksle tips, historier og oppskrifter i forumet Craig har opprettet på hjemmesiden.

Det blir snaut fire millioner kroner bare i abonnementsinntekter hvert år.

Veksten i digital brukerbetaling har gjort dette mulig. I en ren annonseøkonomi er man fortsatt avhengig av store volum og rekkevidde. Det favoriserer aktørene som når bredest mulig. Med abonnement tjener du penger fra første kunde.

Ingen områder er beskyttet

Et forum for grillmat virker kanskje ikke som noen trussel for norske medier som tilbyr mer komplette nyhetsprodukter. Men ingen innholdsområder er beskyttet på internett. Verdens beste dekning av ethvert tenkelig tema ligger et søk eller app unna. Og du kan diskutere, lære og bli inspirert av akademikere, superstjerner og kjendiser.

Barrierene er borte.

Det skjerper konkurransen og kravene til oss i mediene, men er grunnleggende bra for brukerne.

Og alle oss som elsker grillmat.

