Ingen plikt å være kanonføde

Russere rømmer fra råskapen.

De hadde et liv å ta vare på. Og tok seg fredag over grensen til Georgia.

14 minutter siden

«Arrestasjon! Er det nødvendig å si at det er en brå omveltning i hele Deres liv? At det er et direkte lynnedslag i Dem? At det er et sinnsskjelv som sprenger alt, at ikke alle kan bære det og ofte drives inn i sinnssykdom?»

Forfatteren og nobelprisvinneren Aleksandr Solzjenitsyn (1918–2008) skriver om det i storverket om GULag-arkipelet, det svære og fryktede «øyriket» av fangeleirer i Sovjetunionen.