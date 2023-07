Han åt og drakk, var aldri glad

Hvem orker vel å leve i 85 år med kronisk dårlig samvittighet?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her

Sjelden er det blitt så mye bråk av noen kostholdsråd som det ble i år. Én ting var kjøttet. Folk skulle fanken meg ha burgeren sin i fred. Facebook kokte over av folkelig støtte til Senterpartiets Sandra Borch som mener at kjøttfri middag ikke er middag. Så kommer staten liksom med et krav om at man ikke skal spise mer enn 350 gram middag pr. uke? Glem det!

Verst av alt var alkoholen. Her satt man midt i en hetebølge og fikk høre at det tryggeste er å være totalavholds. Ikke ett eneste glass avkjølt rosévin skal man drikke på verandaen hvis man vil være på den sikre siden.