Er det mulig å få kulturfolk til å føle litt mindre og tenke litt mer?

Oppsigelsen av Rianne Vogels ble kjent ugyldig, og hun fikk erstatning. Mange aktører på kunstfeltet liker det ikke.

Et nytt opprop skal støtte transfolk. I stedet støtter det lovløse tilstander i arbeidslivet og undergraver ytringsfriheten.

27.05.2023 19:22

Igjen befatter norske kulturfolk seg med ytringsfriheten, som de tydeligvis tror er en trussel mot det gode.

Sommeren 2021 kom et høytidelig opprop mot den såkalte sløseriombudsmannen, som med varierende treffsikkerhet hadde kritisert offentlige bevilgninger til kunst. I stedet for å gå i debatt, oppklare saker og forsvare kunsten, gikk kulturfolket løs på Are Søberg (som «ombudsmannen» heter) og andre som ville snakke med ham.