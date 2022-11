En svart dag i Israels historie

Den store vinneren i det israelske valget er ekstremisten Itamar Ben-Gvir. Taperen er Israel.

Ultranasjonalisten Itamar Ben-Gvir ble en vinner i valget i Israel tirsdag. Han leder bevegelsen Jødisk makt.

11 minutter siden

«I de seneste årene er Israel blitt skremmende mer ekstremt. Alt vi var advart mot hender nå fremfor øynene våre. Kahanismen er blitt legitimert og utbredt.» Dette skriver den venstreliberale avisen Haaretz i sin lederkommentar etter tirsdagens valg til nasjonalforsamlingen Knesset.

Det er den voldsomme suksessen til Itamar Ben-Gvir og hans bevegelse Jødisk makt avisen sikter til. Ved valget i mars 2020 var det et miniparti som bare fikk 19.402 stemmer. Nå er Ben-Gvir frontfigur i Israels tredje største parti, alliansen «Det religiøse sionistpartiet». Det aller meste tyder på at det går mot en viktig ministerpost for ham. Hvis da ikke fintellingen forandrer dette bildet.