Ap-leder Jonas Gahr Støre har bedt nestleder Trond Giske om å trekke seg. Det er åpenbart mulig å gjøre dette til en semantisk diskusjon om hvordan ordene fallt, og om Støre også har oppfordret via andre, men budskapet skal ikke ha vært til å misforstå.

Søndag, kvelden før sentralstyremøtet som ellers ville gitt ham sparken, trakk Giske seg.

Ble bedt om å gå

Når Giske ikke har tatt imot det gode rådet før, er det fordi han genuint mener han er utsatt for en kampanje. Han bestrider flere av varslene og elementer i andre varsler. For Giske er det, og vil det fortsatt være, nærmest uforståelig at dette ble hans fall.

For Støre har det vært åpenbart ganske lenge. Det var ikke én sak, eller ett varsel som utgjorde dråpen. Tilliten svant i realiteten før jul. Når Støre ikke har sagt enda tydeligere fra om det utad, er det fordi han har håpet i det lengste på at Giske-kretsen selv skulle innse at løpet var kjørt.

Et tilbud han ikke kunne si nei til

Til slutt ble det åpenbart at Giske enten trakk seg selv, eller ville bli avsatt i form av at Støre flagget mistilliten offentlig. Sentralstyremøtet mandag var i realiteten en tidsfrist. Når saken er kommet så langt, er ikke valget vanskelig. Da skal man være glad om man får et valg overhodet.

Saken har vært en forferdelig belastning for stadig flere. De åpenbare: Giske selv, hans familie og de første varslerne, men etter hvert også for nye varslere, Giskes støttespillere og stadig flere av dem som har hjertet sitt i Arbeiderpartiet. Det måtte få en slutt, og flere sentrale folk i arbeiderbevegelsen har rådet Giske til å trekke seg den siste uken

Selvvalgt seigpining

Den ellers så gjennomrasjonelle politikeren har trodd, etter at de fleste andre mistet troen, at dette kunne snus til hans fordel igjen. På et eller annet vis.

Dét var utenkelig, og det var klart før jul. Det ble klart 22. desember, da Trond Giske beklaget overfor varslerne i Dagsrevyen og erkjente at han trodde det kunne komme flere saker. Det ble understreket da Jonas Gahr Støre 23. desember beskrev innholdet i varslene som «ubehageligheter av en seksuell karakter».

Siden har det bare vært et spørsmål om tid og realitetsorientering hos Trond Giske selv.

Likestillingspartiet Arbeiderpartiet kan ikke ha en mann som påfører andre «ubehageligheter av seksuell karakter» i sin toppledelse.

Skorter på selvinnsikten

Spørsmålet er hva som skjer nå, og spørsmålet er ekstra interessant siden hovedpersonen heter Trond Giske. Mange tror, og flere ønsker, at han skal komme tilbake som en sentral politisk spiller en dag.

Det vil i så fall kreve større selvinnsikt enn den han har vist de siste ukene. I Facebook-oppdateringen om avgangen skinner det gjennom at det er presset de siste ukene som vipper ham over - vi må tro han tenker på både medier og partifeller - og ikke nødvendigvis sakene i seg selv.

Så lenge Giske tror at dette handler om lov og rett, eller detaljer om hva som skjedde hvor, kan han ikke komme tilbake. For dette handler om tillit, en skjør størrelse, når det først brister.

Men det er slett ikke utenkelig at han kommer tilbake. Giske er et renraset politisk dyr.

Flere konflikter har åpnet seg

Når støvet nå legger seg i akkurat denne saken, skal Arbeiderpartiet håndtere alle de andre konfliktene som er blitt så brutalt synlige de siste ukene. Mistilliten har gode kår på alle nivå i partiet. Det er ikke bærekraftig. Den må gjenopprettes internt før Arbeiderpartiet kan ha noe håp om å gjenfinne den eksternt, eller blant velgerne.

Giske blir ikke den eneste som vil huske slutten av 2017 og starten på 2018 som en meteor inn i hverdagen, selv om han har stått i det kraftigste smellet. Slik måtte det bli når han er nestleder i Arbeiderpartiet og potensiell partileder og statsministerkandidat. Da er tillit alt.

NB! Podkasten Aftenpodden har Giske-spesial denne uken. Har du Spotify? Følg denne lenken. Ellers kan du gå inn i podkast-appen på telefonen din, søk på Aftenpodden, lytt og abonner. Bruker du Iphone? Følg denne lenken.