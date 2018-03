«Vi organiserte den digitale kampanjen og TV-kampanjen, og våre data lå til grunn for hele strategien». Slik beskriver to representanter for dataanalyseselskapet Cambridge Analytica sin rolle i det amerikanske presidentvalget. Trumps sjefsstrateg under valgkampen, Steve Bannon, satt den gangen i styret i selskapet.

En av de to i videoen er selskapets toppsjef, Alexander Nix.

Problemet er at dataene han snakker om var hentet fra 50–60 millioner amerikanske Facebook-brukere uten deres samtykke, og ble ifølge en av selskapets tidligere ansatte, Christopher Wylie, brukt til å hjelpe Donald Trump til makten. Cambridge Analytics har så langt blånektet, men det blir stadig vanskeligere.

Lokker med penger og damer

I videoopptaket, gjort av en Channel4-journalist som utgir seg for å være en politisk lobbyist fra Sri Lanka, bekrefter Cambridge-toppene ikke bare at dataene er brukt av Trump-valgkampanjen, men foreslår også bestikkelser og ukrainske jenter som våpen for å sette politiske motstandere ut av spill.

Channel4 News

Alexander Nix er nå suspendert av styret, men selskapet fortsetter å bedyre sin uskyld ved å hevde at de de utilbørlige forslagene ble luftet for å sjekke om deres potensielle oppdragsgiver hadde noble hensikter – en forklaring det er litt vanskelig å tillegge altfor stor vekt. Da er det mer fruktbart å spørre Zuckerberg om hva i all verden det er som foregår – når han nå tvinges til å legge ut på en kanossagang mellom klodens mektigste politikere.

Wired

I USA har nemlig demokratene krevd at både Zuckerberg og Nix skal forklare seg for Kongressen. Federal Trade Commission, det amerikanske organet for forbrukervern, har dessuten åpnet en etterforskning av Facebooks håndtering av persondata. En komité i det britiske parlamentet har kalt Zuckerberg inn på teppet. Det har også EU-parlamentet.

Enda en sten til byrden for Trump

Omdømmemessig er det selvsagt uheldig for Facebook å bli omtalt som en farlig, antidemokratisk kraft. Se bare på de blodrøde aksjekursene for den siste uken.

Men midt i Robert Muellers etterforskning av Trumps bånd til Russland er det ekstremt dårlige nyheter for den amerikanske presidenten at valgkampanjen hans mistenkes for å ha kjøpt tilgang til persondata om 50 millioner amerikanske velgere av en forsker med tilknytning til Russland, for så å misbruke dem til å manipulere velgerne.

Man får liksom ikke så mange hjerter og likes av sånt.