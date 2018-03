Det var to personer om bord i ubåten «Nautilus» om kvelden 10. august i fjor: Kapteinen selv, Peter Madsen, og den svenske journalisten Kim Wall.

Kim Wall er død og kan ikke fortelle hva som skjedde.

Peter Madsen har avgitt flere ulike forklaringer til politiet. Det har svekket hans troverdighet.

Hans forklaring her i Københavns Byret er heller ikke av det troverdige slaget. Under aktors eksaminasjon onsdag formiddag ble ubåtkapteinen drevet fra skanse til skanse. Troverdigheten ble langt fra styrket.

Offensiv forsvarer.

Forsvarer Betina Hald Engmark står foran en stor utfordring når hun skal overbevise rettens medlemmer om at Madsen ikke drepte Kim Wall og at dødsfallet skyldtes en ulykke.

Problemet for Madsens er at hans forklaring ikke er i samsvar med objektive funn som ble gjort under politiets omfattende etterforskning.

Som forsvarer går hun offensivt ut og mener at retten under aktors utspørring har hørt en masse om hva som muligens kan ha skjedd. Med andre ord mener forsvareren at anklagerens bevis ikke holder til domfellelse for drap.

Den siste meldingen fra Kim Wall: «Han har tatt med kaffe og kaker»

Ingen klar dødsårsak.

Advokat Hald Engmark vil i sin prosedyre trolig ta utgangspunkt i at rettsmedisinerne ikke har konkludert med en entydig dødsårsak. I tiltalebeslutningen – eller anklageskriftet som det heter her i Danmark – oppgir påtalemyndigheten at Kim Wall muligens døde ved kvelning eller ved at hun fikk halsen skåret over.

Med dette som bakteppe vil nok forsvareren hevde at Madsens forklaring kan være riktig; at Kim Wall døde av eksosforgiftning om bord i «Nautilus».

Den største bøygen for forsvareren er uten tvil Peter Madsens troverdighet. Han nekter straffskyld for drap, men erkjenner at han parterte liket av Kim Wall.

Vil ikke snakke om partering.

I retten har statsadvokat Jakob Buch-Jepsen stilt en rekke spørsmål rundt parteringen, men tiltalte vil helst ikke snakke om temaet av hensyn til Kim Walls etterlatte.

– Det er så forferdelig at jeg ikke vil gå i detalj, sier Madsen.

Han benekter at parteringen var planlagt. Det var eneste måte å få den døde ut av ubåten på.

Det var nærmest en nødssituasjon, hvis vi forstår ham rett.

Madsen ønsket at likdelene skulle forsvinne i sjøen og aldri bli funnet. Ikke for å skjule et drap, men for å skåne Walls pårørende for det som var skjedd. Hvis vi stadig forstår ham rett.

Hans O. Torgersen

Hva skjer når noen dør?

Peter Madsen avviser bestemt at han ble inspirert av en film han lastet ned fra nettet bare timer før Kim Wall kom om bord i ubåten. Filmen viser en kvinne som blir halshugget.

Hvorfor ser han på slike filmer?

Jo, han mener det «ikke er unaturlig» å interessere seg for hva som skjer når noen dør. Og det har overhodet ikke noe med seksuell tilfredsstillelse å gjøre.

Aktoratet på sin side mener det er en klar sammenheng mellom filmen og parteringen av Kim Wall.

Ikke seksuelt motiv.

Det er et faktum at Kim Wall ble påført 15 knivstikk i underlivet. Madsen innrømmer at han knivstakk henne. Han gir en makaber forklaring på hvorfor han gjorde dette, men heller ikke her er motivet seksuelt. Madsen er helt sikker på at knivstikkingen skjedde flere timer etter at Wall døde.

Rettsmedisinerne har en annen oppfatning. De mener at Kim Wall trolig var i live da hun ble påført knivstikkene. Eventuelt kan det ha skjedd like etter at døden inntrådte.

Jeg er ikke i særlig tvil om hvilken oppfatning retten vil legge til grunn.

