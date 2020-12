Arbeiderpartiet lekker. Finnes det en rørlegger noe sted?

En kokende frosk trenger hjelp.

Oslos byrådsleder, Raymond Johansen, går foran. Arbeids- og sosialbyråd Rina Mariann Hansen går bak. Olav Olsen

Nå nettopp

For ikke lenge siden klaget Arbeiderparti-folk i hovedstaden over hvordan Miljøpartiet De Grønne stakk av med all oppmerksomheten.

Det ble mye bompenger, sykkelveier og vegetarmat i Oslo. Til og med byrådsleder Raymond Johansen befant seg i skyggen av MDGs samferdselsprofil, Lan Marie Nguyen Berg.