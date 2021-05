Når krybben er tom, bites bøndene

Selv gode venner blir hete i toppen når de må dele på lite.

Tirsdag rullet traktorer fra hele landet inn foran Stortinget for å protestere mot regjeringens landbrukspolitikk. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nå nettopp

Bønder i by’n var tittelen på en reklamefilm for Felleskjøpet for ti års tid siden. I filmen står litt veike byfolk i veikanten med store øyne og åpen munn mens horder av bønder på digre traktorer ruller inn i byen for å ordne opp.

Akkurat sånn var det i Oslo sentrum tirsdag denne uken. Bortsett fra at bøndene etter alt å dømme vil få store problemer med å ordne noe som helst, da.