De kan nekte meg å gå på polet i nabokommunen, men de får ikke lov til å mene om livmoren min

Ingen moraliserer overfor menn på denne måten.

Den dagen vi snakker om uutnyttet livmorkapasitet i samme åndedrag som uutvinnede oljeressurser, har vi havnet på helt feil sted. Og med fremleggelsen av perspektivmeldingen var vi ubehagelig nær, skriver Marianne Marthinsen. Foto: Vidar Ruud

Marianne Marthinsen Spaltist og stortingsrepresentant (Ap)

Nå nettopp

Det siste året har vi levd med jevnlige pressekonferanser hvor landets ledelse forteller oss hvor mange mennesker vi kan ha på besøk i eget hjem for tiden, hvor nær vi kan være andre i hvor lang tid før vi må føre dem opp på en liste med navn og kontaktinformasjon, og om det er greit å forlate kommunen.

For min egen del har jeg gitt opp å holde styr på om jeg befinner meg i en ring, hvilken bokstav- og tallkombinasjon som indikerer tiltaksnivået der jeg bor, for ikke å snakke om hvilke praktiske implikasjoner dette har for mitt daglige liv.