Hva er vanskeligere: Å spikre gelé fast på veggen, eller å klistre Donald Trump til Russland?

I august i fjor hadde Fox News-programleder Sean Hannity hatt besøk av republikaner og tidligere leder av Representantenes hus Newt Gingrich i studio. Etter programmet twitret Hannity noe Gingrich hadde sagt i TV-programmet: «Ingen burde undervurdere hvor mye Paul Manafort gjorde for å hjelpe denne [Trump]-kampanjen til hvor den er nå.»

Denne uken ble spørsmålet svært aktuelt. Mandag måtte Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort og hans medarbeider Rick Gates melde seg for FBI.

De tolv tiltalepunktene er alvorlige: Konspirasjon mot USA, konspirasjon for hvitvasking av penger, arbeid på vegne av en fremmed makt som ikke er registrert, falske eller villedende FARA-uttalelser, falskt vitnesbyrd, og syv punkter for manglende rapportering om fremmede bankkonti og finansielle redskaper.

Manafort ble hyret av den russiske oligarken Oleg Deripaska allerede i 2006 for å drive lobbyvirksomhet på «de høyeste nivåene i den amerikanske staten», skriver nyhetsbyrået Associated Press.

For å si det med Trumps yndlingsfrase: «We’ll see what happens».

Det kjente ukjente

Hvorvidt dette – som åpenbart er en stor skandale – kan knyttes direkte til Trump, vites foreløpig ikke. Det som derimot er sikkert, er at dette ikke er den første store skandalen knyttet til Det hvite hus i historien.

I slike stunder går tankene til den legendariske pressekonferansen til daværende forsvarsminister Donald Rumsfeld i 2002, om den pågående letingen etter de påståtte masseødeleggelsesvåpnene til Saddam Hussein.

– Som vi alle vet, finnes det kjente kjente, sa Rumsfeld til et forvirret pressekorps.

– Dette er ting som vi vet at vi vet. Vi vet også at det finnes kjente ukjente, det vil si, ting vi vet at vi ikke vet, fortsatte Rumsfeld.

– I tillegg finnes det ukjente ukjente, ting vi ikke vet at vi ikke vet, avsluttet forsvarsministeren.

Det er om lag der saken om valgkampsjefen til Trump står nå. Det kjente kjente er at Trump har hatt en usedvanlig skitten valgkampsjef. Det ukjente kjente er om Trump selv har vært involvert. Lite i anklagepunktene tyder på det.

Noen Nixon er han neppe

Hvor veien går herfra, er vanskelig å spå.

Den mulige russiske innblandingen i valgkampen har kastet skygge over Trumps presidentskap, og denne saken gjør det mildt sagt ikke bedre. Det trenger likevel ikke bety at Trump sitter utrygt i Det ovale kontor. Han har mange støttespillere fremdeles.

Mannen som leder Russland-granskningen, er den tidligere FBI-sjefen Robert Mueller. Dersom Trump skulle ønske å fjerne Mueller fra stillingen, kan han ikke gjøre det selv. Da må han eventuelt gå via visejustisminister Rod Rosenstein.

Rosenstein satte egenhendig Mueller på oppgaven, etter at justisminister Jeff Sessions erklærte seg inhabil. Derfor er det Rosenstein som eventuelt må fjerne Mueller også.

Alternativt må Trump fjerne Rosenstein, for deretter å sette inn en Mueller-fiende i hans sted. Skulle Trump finne på noe slikt, er man over i Nixon-universet. Parallellen til The Saturday Night Massacre, da Nixon ga ordre om å fjerne spesialetterforsker Archibald Cox, ville være overtydelig. Nixon fjernet både justisministeren og visejustisministeren da de nektet å fjerne Cox.

I alle tilfelle virker Trump relativt rolig foreløpig. Samme morgen som Manafort meldte seg for FBI, twitret Trump videre om Hillary Clinton i kjent stil. «Beklager, men dette er fra flere år tilbake, før Manafort ble en del av Trump-kampanjen. Men hvorfor er ikke skurken Hillary og demokratene i fokus», spurte Trump, og la til hele fem spørsmålstegn. Etter en kunstpause skrev han – med store bokstaver – at det ikke hadde vært noen innblanding.

Ved enden av historien

Onsdag denne uken skal ledere fra Facebook, Twitter og Google vitne for Senatets etterretningskomité om mulig russisk innblanding i presidentvalget i fjor høst.

Det er mye som etter hvert tyder på at Russland har innvirket på presidentvalget, og listen over hvem som kan ha vært involvert på et eller annet vis, er lang. En annen tidligere medarbeider i Donald Trumps valgkampstab, George Papadopolous, innrømmer å ha løyet til FBI i forbindelse med Russland-etterforskningen, skriver NTB.

Det store spørsmålet er hva Trump selv eventuelt har visst, og hva han eventuelt har gjort. Dersom ingenting av dette kan knyttes til ham, er det ingen grunn til å tro at han skal bli fjernet fra Det ovale kontor.

Dersom Russlands mer langsiktige mål er å svekke tilliten til det liberale demokratiet, har de allerede lykkes. Trumps kjernevelgere hadde ingen særlig tro på det i utgangspunktet. Etter denne skandalen har de fått flere med på laget.