Om Thorbjørn Jaglands bok skal få terningkast, må det bli 36,9.

28. okt. 2020 13:15 Sist oppdatert 8 minutter siden

Tidligere statsminister og Arbeiderparti-leder Thorbjørn Jagland går i motbakke på forsiden av sin nye bok. «Du skal eie det selv» er bind 1 – det skal komme ett til – i hans selvbiografi.

Han har lenge varslet at det er i denne selvbiografien han skal forklare et av mysteriene knyttet til hans korte tid som statsminister fra høsten 1996. Nemlig at han før stortingsvalget i 1997 kom med et ultimatum til velgerne: Enten fikk Ap minst like høy oppslutning som fire år tidligere, altså 36,9 prosent. Eller så ville Jaglands regjering gå av.