Festen er over, det er pandemi igjen

Regjeringen spisser tiltakene – mot deg.

Statsminister Erna Solbergs budskap til Stortinget torsdag var alvorlig: Tar en lett på situasjonen nå, kan den bli katastrofal. Ørn E. Borgen / NTB

Nå nettopp

«Mitt hovedbudskap i dag vil være at nordmenn de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.»

Slik åpnet statsminister Erna Solberg (H) sitt innlegg i Stortinget torsdag formiddag. Det var overhodet ikke overraskende at hun var opptatt av å understreke at situasjonen er alvorlig. For dét er den. Smittekurvene går rett til værs i kommuner i hele landet. Skal nordmenn ha noe håp om å unngå virkeligheten som omgir folk i resten av Europa, haster det å få tallene ned igjen.