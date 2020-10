Mange kristne er overbevist om at Donald Trump er svar på deres bønner

Mens Donald Trump messer at Joe Biden vil «såre Bibelen, såre Gud», tror evangeliske kristne at Trump er et redskap for Gud. Nøkkelen til å forstå dette ligger hos perserkongen Kyros.

Nå nettopp

Det går en linje fra Donald Trumps posisjon blant amerikanske kristne og tilbake til en av fortellingene i Det gamle testamente. For det finnes nesten ingen grenser for lojaliteten USA 45. president omsluttes med hos de kristenkonservative.

Hos dem snakkes det ivrig og varmt om realitystjernen og eiendomsmagnaten som en Guds utvalgt i Det hvite hus. Og det snakkes manende om at å motarbeide Trump, er å gå mot Herrens vilje.