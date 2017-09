Kun én debatt ville kansler Angela Merkel gå med på. Den måtte dessuten skje uten publikum i salen.

Siden hverken hun eller den sosialdemokratiske utfordreren Martin Schulz er drevne debattanter, og hele fire programledere hadde stort markeringsbehov, ble debatten en blass affære.

Meningsmålingene etterpå viser at et klart flertall av seerne mente at Merkel vant. Hun fikk poeng for bedre argumenter, Schulz for pågåenhet.

Men en undersøkelse gjort av Spiegel Online, viser at også han hentet noe: 76 prosent sier debatten ikke endrer deres stemmegivning, men 10,4 prosent sier at de nå har ombestemt seg og vil stemme Schulz og SPD. 5,5 prosent sier debatten får dem til å endre holdning til fordel for Merkel og CDU/CSU.

Kan gi tiltrengt løft

Denne anslåtte nettogevinsten kan, om den viser seg robust, gi SPD et løft i slutten av valgkampen. Det trengs. SPD ligger så langt bak på målingene at Schulz har cirka null prosents sjanse til å overta kanslerkontoret etter valget 24. september.

Schulz måtte angripe for å rokke ved Merkels solide stilling, men ikke angripe så hardt og personlig at hun fikk seernes sympati.

Jobben ble ikke lettere av at de fire programledernes detaljstyring hindret nesten enhver direkte konfrontasjon.

Schulz angrep Merkel litt for å ha begått feil i håndteringen av flyktningstrømmen i 2015. Problemet for ham var at hans partifeller regjerer sammen med Merkel og var medansvarlige.

Merkel tok selvkritikk

Dessuten var Merkel behendig nok til å ta en god dose selvkritikk. Mange innvandringskritiske tyskere nikket nok til setningen: «Ikke alle kan komme til oss, det har vi lært de siste par årene.»

Schulz var mest på offensiven i diskusjonen om utenrikspolitikk, et felt han behersker etter sin lange europapolitiske erfaring. SPD-sjefen ville blant annet ha en tøffere kurs mot Tyrkia, ved å stanse både pengeoverføringer og forhandlinger om EU-medlemskap.

Men Schulz rygget da programlederne spurte om han ville si opp flyktningavtalen med tyrkerne. Den innebærer at tyrkerne betales for å fange opp flyktninger fra Midtøsten før de når EU.

Merkel styrer mot sin fjerde strake seier. Her er grafene som forklarer hvorfor det er så vanskelig å ta fra henne makten.

Arbeidsledigheten halvert

Merkel svarte avvæpnende og forsiktig, slik hun stort sett alltid gjør. Som ansvarlig for Tysklands utenrikspolitikk må hun da også snakke annerledes enn den hissige utfordreren.

Diskusjonen om økonomi, sosiale forskjeller og arbeidsledighet burde gagne Schulz, men her kan Merkel vise til lavere ledighet enn på mange år og fin økonomisk vekst.

Schulz kontret ved å vise til at flere enn to millioner fortsatt står uten arbeid, at mange jobber er lavtlønte og utrygge, og at de sosiale forskjellene øker. Han var ikke bakpå i diskusjonen, men Merkel hadde bedre argumenter.

Merkels blokk har kontroll

Meningsmålingene den senere tiden viser SPD helt nede på 22–24 prosent, enda lavere enn valgresultatet fra 2013. CDU/CSU ligger nær sitt meget sterke resultat fra 2013, med rundt 38–40 prosent.

Det er ikke sannsynlig med store endringer, men det kan hende ytre høyre-partiet AfD får en opptur som følge av at tv-debatten handlet så mye om innvandring. 6,6 prosent av seerne i den før nevnte Spiegel-undersøkelsen sier debatten får dem til å endre stemmegivning til fordel for et «annet parti» enn CDU/CSU og SPD.

Angela Merkel er uansett nesten helt sikker på å fortsette på kanslerkontoret, kanskje med Martin Schulz som ny utenriksminister. Han ble av programlederne presset på om han ville utelukke fortsatt storkoalisjon, men det kunne han jo ikke gjøre.