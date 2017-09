Et stort flertall av tyskerne ventet, ifølge en meningsmåling, at kansler Angela Merkel ville vinne valgkampens eneste tv-duell mot sin sosialdemokratiske utfordrer.

Forventningene til Schulz var altså lave. Jeg mener han klarte seg bra. Han er ikke noe sjarmtroll, selv om han smiler iblant, men en solid debattant med god oversikt.

Den tidligere presidenten for Europaparlamentet var mer pågående, naturlig nok. Schulz og SPD ligger jo så langt bak på meningsmålingene at han etter alt å dømme har cirka null prosents sjanse til å overta kanslerkontoret etter valget 24. september.

Han måtte angripe for å rokke ved Merkels solide stilling, men ikke angripe så hardt og personlig at hun fikk seernes sympati.

Det var en vanskelig jobb, og den ble ikke lettere av debattens format: Nesten ingen direkte konfrontasjon mellom kandidatene. Alt ble styrt av fire nokså taletrengte programledere. Uten publikum i salen – et krav fra Merkel – kom det heller ingen stimulans av den typen.

Schulz angrep Merkel litt for å ha begått feil i håndteringen av flyktningstrømmen i 2015. Problemet for ham var at hans partifeller regjerer sammen med Merkel og var medansvarlig.

Merkel tok selvkritikk

Heller ikke i valgkampen skiller det stort mellom partiene på saksfeltet som kom til å dominere søndagens debatt.

Dessuten var Merkel behendig nok til å ta en god dose selvkritikk. Mange innvandringskritiske tyskere nikket nok til setningen: «Ikke alle kan komme til oss, det har vi lært de siste par årene.»

Schulz var mest på offensiven i diskusjonen om utenrikspolitikk, et felt han behersker etter sin lange europapolitiske erfaring. SPD-sjefen ville blant annet ha en tøffere kurs mot Tyrkia, ved å stanse både pengeoverføringer og forhandlinger om EU-medlemskap.

Men Schulz rygget da programlederne spurte om han ville si opp flyktningavtalen, der tyrkerne fanger opp flyktninger fra Midtøsten før de når EU.

Arbeidsledigheten halvert

Merkel svarte avvæpnende og forsiktig, slik hun stort sett alltid gjør. Som ansvarlig for Tysklands utenrikspolitikk må hun da også snakke annerledes enn den hissige utfordreren.

Diskusjonen om økonomi, sosiale forskjeller og arbeidsledighet burde gagne Schulz, men her kan Merkel vise til lavere ledighet på meget lenge – den er halvert siden hun overtok makten i 2005 – og fin økonomisk vekst. En programleder spilte også inn at 750.000 stillinger står ubesatte.

Schulz kontret ved å vise til at flere enn to millioner fortsatt står uten arbeid, at mange jobber oppleves som utrygge og at de sosiale forskjellene øker. Han var slett ikke bakpå i diskusjonen, men Merkel hadde bedre argumenter.

Merkels blokk har kontroll

Det siste ble bekreftet av en tidlig meningsmåling etter debatten: De fleste mente kansleren hadde bedre argumenter – og at hun vant, selv om Schulz angrep mest.

Meningsmålingene viser at SPD ligger helt nede på 22–24 prosent, enda lavere enn valgresultatet fra 2013. CDU/CSU ligger nær sitt meget sterke resultat fra 2013, med rundt 38–40 prosent.

Angela Merkel er nesten helt sikker på å fortsette på kanslerkontoret. Spørsmålet er om hun vil danne regjering med liberalerne i FDP og eventuelt De grønne, eller om hun fortsatt vil ha SPD med seg som juniorpartner. Martin Schulz ble av programlederne presset på om han ville utelukke det siste, men det kunne han jo ikke gjøre.