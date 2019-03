«Jeg føler meg annerledes og at jeg ikke passer inn».

Rekk opp hånden alle som aldri har følt det. Jeg har i alle fall følt det. På skoler, arbeidsplasser og i sosiale aktiviteter, på nettet og i verden utenfor. Ikke hele tiden overalt, men noen steder nå og da.

Felles skipbrudd er mager trøst. Men det er jo noe. Det er mange som har det sånn. Stadig flere, faktisk.

Ensomme elever ...

Da resultatene fra forrige PISA-undersøkelse ble publisert på slutten av 2016, var mye positivt. Norske elever leser så det freser, og de er blitt flinkere i matte.

Men rapporten inneholdt også noen svært bekymringsfulle tall. Fra 2003 til 2015 ble ensomhet og utenforskap doblet. Nesten én av fem elever sa seg enig eller svært enig i dette utsagnet:

Jeg føler meg annerledes og at jeg ikke passer inn.

PISA

... og ensomme professorer

«Jeg føler meg annerledes og at jeg ikke passer inn», sa Brené Brown da hun holdt sitt foredrag på teknologikonferansen South by Southwest på fredag.

Hun er professor ved University of Houston, har forsket på mot, sårbarhet, skam og empati i mer enn 20 år, har skrevet fem bestselgende bøker og holdt et TED-foredrag som er sett av 35 millioner. Hun mener at det røffe debattklimaet på nettet ikke bare forsterker følelsen av ikke å passe inn, men også skyldes det samme. Folk sier det de tror at deres flokk vil høre, drevet av et mer eller mindre bevisst ønske om tilhørighet, og dermed blir ordskiftet polarisert.

Er du ikke med oss, er du mot oss.

Mye tyder på at hun har rett.

Risikerer ekskludering

«Fellesskapene vi alle inngår i, bidrar til å holde bestemte stemmer og synspunkter nede. Truslene mot en fungerende offentlighet kan med andre ord også lokaliseres i vår egen midte», skrev forskerne fra Institutt for samfunnsforskning da de presenterte hovedfunnene fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015–2017. Og: «Å bryte med synspunkter som «alle» innen gruppen er enige om, medfører risiko for sosial isolasjon og eksklusjon».

Alle vil høre til, passe inn. Ikke rart folk sier det de tror flokken vil like. Men kostnadene er store, mener Brown. For samfunnet – og ikke minst for den som snur kappen etter vinden.

Skam for viderekomne

«Snakker du folk etter munnen for å passe inn, er det alltid en risiko for ikke å lykkes. Og hva skjer da? Jo, du skammer deg. Hvis du ikke snakker folk etter munnen og ikke passer inn, kan du kanskje oppleve skuffelse, men du slipper skammen», sa Brown.

Hennes oppskrift på et godt digitalt liv, basert på 20 års forskning, er derfor enkel:

Møt oppviglersk dumskap med høflighet, vennlighet og sannhet. Det er bra for samfunnet.

La være å forsøke å passe inn i grupper eller ideologier. Det er bra for deg.

Og så skjønner sikkert alle, og i alle fall forskerne ved Institutt for samfunnsforskning, at å bryte med enkelte synspunkter, innebærer en viss risiko for ubehagelige kommentarer, eksklusjon og sosial isolasjon.

Men det er altså lov ikke å passe inn – og i alle fall ingenting å skamme seg over.