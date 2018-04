«Gode Gud!» brølte ateisten da han mistet kontrollen over bilen og kjørte utfor stupet. «Det burde du tenkt på før», skrek kona.

De følte sikkert at de mistet kontrollen, kronprinsparet, da den nyeste utgaven av Se og Hør sto der i stativet i Kiwi-butikken i Asker, og guttungen prydet forsiden under tittelen «Mette-Marits sønn forelsket igjen. Kjæreste med Playboy-modell». Det var sikkert ubehagelig. Jeg skjønner det. Men det er mye jeg ikke skjønner. Som hva som egentlig skjedde på Slottet i timene og dagene etter at sladrebladet kom i hus. Hva – skritt for skritt – førte til at Slottets kommunikasjonsavdeling endte opp med å bruke kongehusets offisielle kanaler til å formidle regelrette trusler mot Se og Hør?

Også Pamela Anderson er hardtarbeidende

Er det galt at Marius Borg Høiby har en ny kjæreste? Nei, nei. Marius Borg Høiby og Juliane Snekkestad er samboere i London, har feiret jul på Skaugum sammen og vært på ferier sammen, leser jeg. Slottet har ikke avkreftet noe av det.

Er det galt at Juliane Snekkestad er Playboy-modell? Absolutt ikke. Det vil si, hun er modell, og bilder av henne er blant annet blitt publisert av Playboy. Så en kan godt diskutere hvorvidt hun først og fremst er Playboy-modell, men det må da sorteres under kategorien semantikk av det svært anstrengte slaget. Og når vi først er inne på semantikk: Slottet understreker at de «kjenner Juliane som både hardtarbeidende og dyktig». Det er hun sikkert, men det ene utelukker ikke det andre.

Modellyrket er (åpenbart) ikke mitt spesialtfelt, men jeg vil anta at Marilyn Monroe i tillegg til å være Playboy-modell var hardtarbeidende og dyktig. Pamela Anderson også. For ikke å snakke om den beviselig både hardtarbeidende og dyktige supermodellen Kate Moss, som var cover-pike på Playboy i januar 2014. Etter å ha lest Se og Hør-saken flere ganger har jeg heller ikke klart å finne en påstand om at Juliane Snekkestad er lat og dårlig.

Alt er sant

Mette-Marits sønn er kjæreste med Playboy-modell. Ingenting usant med det. Da blir halmstrået i en potensiell PFU-sak å anklage Se og Hør for ikke å respektere privatlivets fred.

Vi snakker altså om kronprinsessens voksne sønn, som er aktiv i sosiale medier, deltar i offentlige oppdrag for kongehuset og spiller i Skam. Antagelig hjelper det heller ikke at kronprinsessen ikke engang tok seg bryet med å svare da Redaktørforeningen i fjor, på vegne av 700 redaktører, inviterte henne til dialog om medienes dekning av sønnen.

Jeg håper Slottet gjør alvor av den PFU-anmeldelsen. Jeg kjøper øl og popcorn.

Bar havre til halvdød hest

Jeg vet jo ikke, men jeg vil tro at kronprinsparet ikke så for seg at det skulle bli slik. Omsorgen for Marius er sikkert like ektefølt som misnøyen med Se og Hør. Kanskje så de for seg at Se og Hør skulle gå i seg selv og si at jo da, her gikk vi kanskje litt over streken, og at alle andre medier respektfullt skulle avstå fra å omtale saken. I stedet har de båret havre til en halvdød hest og gitt alt fra VG til Trønder-avisa et påskudd til å skrive «prinsipielt» om kongefamiliens skjulte underliv. De mistet kontrollen, rett og slett. Som ateisten. Da er det er fristende å si som ateistens kone:

Det burde de tenkt på før.