Inge D. Hanssen: Alt dreier seg om Eirik Jensen og hans skjebne

«Det er livet det er snakk om».

Det sa den tidligere politimannen da han ankom tinghuset i Oslo tirsdag morgen.

Jensen har rett. For ham dreier det seg om et liv i frihet eller en mangeårig pensjonisttilværelse bak murene sammen med folk han selv har vært med på å bure inne.

Ingen særlig hyggelig tanke, antar jeg.

Snakkesalig Jensen.

Jensen var overraskende snakkesalig før lagdommer Kristel Heyerdahl satte rett i sal 250 i tinghuset: - Jeg hadde ikke hue på rett plass i tingretten, sa han, og bedyret at nå var han langt bedre forberedt til å møte sine dommere.

Personlig tror jeg den nå 61 år gamle politipensjonisten var mer enn godt nok forberedt også i tingretten. Jeg husker at jeg skrev i en kommentar i starten av hans forklaring at «Jensen er godt forberedt, fremoverlent og offensiv».

Hans tilsynelatende selvransakelse skyldes nok skuffelsen over dommen den gangen; retten trodde lite eller ingen ting av det han sa.

Det er godt å se at han igjen er kampklar, for nå går siste runde. Skal en person dømmes til 21 års fengsel eller deromkring, er det betryggende at han er i stand til å ivareta sine interesser i en rettssak som ikke får sine ende før skisesongen er midtveis neste år.

Oslo tingrett dømte Eirik Jensen til 21 års fengsel. Her er fem grunner til at han ble dømt.

Ingen høflighetsfraser.

I denne ankesaken vil det aller meste dreie seg om Eirik Jensen. Gjermund Cappelen sitter rett bak ham i rettssalen; vi registrerer heller ikke denne gang noen høflighetsfraser mellom dem, men det hadde vel vært for mye forlangt.

Hasjbaronen Cappelen er aktoratets hovedvitne mot Jensen. Det var Cappelen som «blåste» Jensen, som det heter på det kriminelle fagspråket.

Allikevel må Cappelen finne seg i å spille annenfiolin. Han har godtatt dommen i tingretten, men mener han med en dom på 15 års fengsel fikk altfor liten strafferabatt som belønning. Derfor har han anket straffeutmålingen.

Dan P. Neegaard

Mildere straffepåstand.

Lagretten, eller juryen, skal ikke avgjøre noe som helst omkring Cappelen. Først etter at den har avgjort skyldspørsmålet for Jensen, kommer Cappelens straff på rettens agenda. Straffen utmåles av de tre fagdommerne og fire jurymedlemmer i fellesskap.

I tingretten la statsadvokat Lars Erik Alfheim ned påstand om 18 års fengsel for Cappelen. Riksadvokaten har godtatt dommen, og det er derfor ventet at statsadvokatens påstand i ankesaken blir 15 år. Men da er vi som sagt midt i skisesongen.

Kunne ha delt ankesakene.

Det var ikke gitt på forhånd at ankene fra Jensen og Cappelen skulle behandles samtidig i Borgarting lagmannsrett. Det hadde vært like naturlig å behandle Cappelens anke for seg, en rettsbehandling som kunne ha vært unnagjort på et par dager. Deretter kunne Cappelen ha forklart seg som vitne i saken mot Jensen.

Det ville uten tvil ha vært ressursbesparende og prosessøkonomisk fornuftig.

Spesialenheten for politisaker ville det imidlertid annerledes. Aktor Guro Glærum Kleppe, assisterende sjef for enheten, hevdet at saken ville bli best mulig opplyst for retten med Cappelen til stede hele tiden, og fikk medhold av lagmannsretten.

Men hovedrolleinnehaveren er uten tvil Eirik Jensen.