Pophistoriens hemmeligste superhelt er død.

En langhåret fyr ved et piano, midt i skogen, med solbriller midt på natten. Det er mitt første minne av Talk Talk-vokalist Mark Hollis. Det var 1985, kabel-TV hadde kommet til landet, og Life’s what you make it gikk i tung rotasjon på MTV, sammen med Take on me, Money for nothing og Careless Whisper.

Talk Talk var... annerledes, for å uttrykke det forsiktig. Ikke vanskelig å like, åpenbart, men Mark Hollis komponerte åpenbart ikke musikken etter de samme reglene som de fleste andre.

Riffet var fire basstoner, hamret om og om igjen på de nederste tangentene på pianoet i frostrøyken i mørket. Teksten var enkel, eksistensiell, stemmen klagende, nesten desperat. Orgelet skrikende. Det blåste hodet av meg som 12-åring. Og gjør det fortsatt.

80-tallsperle

Life’s what you make it var singelen. Albumet kom året etter. The colour of spring står – i motsetning til mye annet rask som gikk i loop på MTV den gangen – igjen som et av de store popalbumene fra 1980-tallet.

Talk Talk hadde riktignok gitt ut to album tidligere også, jeg var bare for ung til å ha fått det med meg, men ble kjent med dem senere. Begge er herlige synthpop-album med en tydelig tidskoloritt, et slags pirrende forspill til pianohamringen i mørket. Men det var neste album som ga Mark Hollis og Talk Talk en plass i evigheten.

Visstnok skal bandets kontakt i EMI ha begynt å gråte da han hørte albumet Spirit of Eden for første gang. Og det er egentlig ganske forståelig. De forrige albumene hadde solgt i bøtter og spann, og selskapet var ivrig etter å få ut et nytt produkt det kunne selge. Skriveperioden hadde tatt sin tid, bandet hadde murt seg inne i en gammel kirke i London i månedsvis med rullings og opptaksutstyr, for så å gå inn i en ny fase der de inviterte alt fra digre kor til munnspillere til å improvisere til opptakene av bandet. Det meste ble aldri brukt.

Det vakreste jeg vet

Resultatet ble det vakreste albumet jeg vet om. Men EMI-duden gråt ikke fordi det var vakkert, han gråt fordi han skjønte allerede ved første gjennomlytting at det ikke ville selge stort.

Selv skjønte jeg ingenting da jeg kom hjem fra platebutikken, la LP-en på platespilleren og lyttet gjennom. Synthene var borte. Det var organisk, akustisk, nedpå, mer jazz enn pop. Ingen åpenbare hits. Men det var umulig å legge det bort.

31 år senere har jeg – i likhet med mange, mange andre – fortsatt ikke lagt det bort. Mark Hollis er død, men musikken han lagde er udødelige greier.