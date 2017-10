Jo da, enkelte svar er nesten i overkant positive. En del konkrete, delikate problemstillinger er utelatt. Muligheten for å svare kun på norsk og engelsk kan ha gjort utvalget litt skjevt. Andre spørsmålsformuleringer ville nok gitt annerledes svar.

Men alt i alt er det ingen grunn til å betvile at undersøkelsen om hva muslimer mener, som A-magasinet omtaler denne uken, overordnet gir et så riktig bilde som spørreundersøkelser kan gi.

Norske muslimer viser der gjennomgående stor tilslutning til rådende moderne verdier.

De fleste ser ikke motsetninger mellom å være muslim og å hegne om den vestlige samfunnsmodellen. Sogar mener halvparten av respondentene at det er lettere å praktisere islam i Norge enn i mange muslimske land.

Kikker man nærmere etter, er bildet riktignok ikke helt rosenrødt.

To prosent mener 11. september-angrepet kan rettferdiggjøres. Hele 13 prosent ønsker ikke å svare på spørsmålet. At hver syvende muslim ikke avviser rettferdiggjøring av Al-Qaidas terror i New York, er oppsiktsvekkende mange, spør du meg. Det går også an å problematisere at hver tredje muslim forbinder Norge med moralsk forfall.

Spørsmål avgjør

Bushra Ishaq har ikke gjennomført spørreundersøkelsen, men vært sentral i utformingen. Samfunnsdebattanten har selv klare meninger om temaene.

Det påvirker til en viss grad tolkningen av svarene, slik den fremstår i hennes bok Hvem snakker for oss?, men først og fremst hvilke spørsmål som anses viktige å få svar på.

Dersom hun også hadde inkludert vanskelige spørsmål om homofili, antisemittisme og seksuell frihet, kunne det fremstått mindre åpenbart at muslimer er «stort sett som folk flest», som hun skriver.

Slike spørsmål hadde nok vært mer naturlig å prioritere i undersøkelsen fremfor å be respondentene spekulere på hvorfor det er krig i muslimske land, for eksempel.

Ikke veldig overraskende

Men dette betyr ikke at man ikke kan ha tillit til svarene. Ikke minst fordi svarene i all hovedsak bekrefter bildene fra tidligere undersøkelser.

Det er rett og slett ikke så overraskende at 97 prosent av de spurte muslimene ønsker like rettigheter for kvinner og menn, når IMDIs integreringsbarometer tidligere har vist at 95 prosent av irakske og 90 prosent av pakistanske innvandrere, førstegenerasjons att på til, oppgir at likestilling mellom kjønnene er en viktig eller svært viktig verdi.

Lar man seg forbløffe av slike resultater, har man ikke fulgt veldig godt med.

Gjennomgående svarte innvandrergruppene svært likt majoritetsbefolkningen på spørsmål om viktigheten av demokrati, religionsfrihet og ytringsfrihet i det nevnte barometeret.

Mer likestilling, men mindre frihet

I den store undersøkelsen som Filter Nyheter gjennomførte blant muslimer i fjor, ligner svarene ganske mye på dem som gis i Ishaqs undersøkelse.

Samtidig demonstrerte den at spørsmålsstilling kan ha mye å si for svarene en får. Dette er også Abid Raja inne på i A-magasinet.

I Filters undersøkelse svarte 78 prosent av muslimene at muslimske kvinner bør bli mer likestilt. Samtidig var halvparten, i det samme utvalget, litt eller helt enige i at «kvinner i Norge i dag har for mye frihet».

Også den sterke oppslutningen rundt ytringsfrihet kan nyanseres med Filters undersøkelse. 41 prosent der ønsket straff for blasfemi, og syv prosent mener blasfemi «kan straffes med døden» (et spørsmål som etter mitt syn burde vært klarere formulert).

At svar påvirkes av hvordan spørsmålene er stilt, betyr ikke at det ene resultatet er sannere enn det andre. Snarere demonstrerer det hvordan mennesker har evnen – eventuelt lar seg forlede – til å se en problemstilling fra flere sider.

Derfor bør spørreundersøkelser aldri anses som fasiter.

Oppsatt på «vanlige muslimer»

Høy oppslutning om prinsippet like rettigheter for kjønnene, er positivt.

Men det er stor forskjell på å si seg enig i at likestilling er bra, og for eksempel å tillate døtrene sine full seksuell frihet.

Negativ sosial kontroll er fortsatt et reelt problem, moralpolitiet eksisterer, og mange innvandrere vokser opp i miljøer som verdimessig står svært langt fra storsamfunnet. Dette gjelder ikke bare muslimske miljøer, men det blir ikke mer akseptabelt av den grunn.

Både islamkritikere og muslimske stemmer i offentligheten virker oppsatt på å bringe på det rene hva «vanlige muslimer» eller «muslimer flest» mener.

Denne gruppen er vanskelig å definere, holdninger er generelt vanskelige å måle, og de samsvarer dessuten ikke alltid med handlinger. Så metodisk er slikt utfordrende.

Likevel: I den grad det finnes en myte om at norske muslimer flest er motstandere av demokrati, støtter terror eller ønsker rene sharialover, bør den avlives.

For alt som finnes av data, tyder på det motsatte.