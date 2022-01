Det er ingen smal sak å gå ned i vekt. Men det er absolutt mulig.

Det er ingen smal sak å gå ned i vekt. Særlig over tid. Men det er absolutt mulig.

Endringer i kosthold og fysisk aktivitet kan redusere både vekten og helserisikoen. Men det krever god planlegging og oppfølging.

20. jan. 2022 18:03 Sist oppdatert nå nettopp

Ensomhet, søvnmangel, stress, sorg og mange andre ting kan være drivere inn i overvekt.

Det skriver Hilde Østby, forfatter av «Mageboka», og Trine Tetlie Eik-Nes, førsteamanuensis ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, i et debattinnlegg her i Aftenposten. Begge har god innsikt i hvordan overvekt og psykologi henger sammen.