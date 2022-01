Tomme hus forfaller. Har byrådet mistet næringsvett?

Til venstre i bildet er Lille Tøyen sykehjem. Den vernede bygningen er på nesten 4000 kvadratmeter, men Oslo kommune ha latt den stå tom og til forfalls i over tid år. Like bak bruker kommunen én milliard kroner på å bygge en ny demensinstitusjon.

Spøkelser og husokkupanter har nok hus å velge mellom i Oslo.

Ruvende på en høyde, øst i Oslo på Tøyen, ligger et herskapelig hus i nybarokk stil. I stedet for ytrende aktivitet i en vakkert anlagt hage er ingen å se. Dørene er stengt.

Her lå en gang Lille Tøyen sykehjem. Det ble reist i 1921 og var oppholdssted for tuberkuløse barn. Flere har holdt til her i årenes løp, blant annet den tyske okkupasjonsmakten i 1940.