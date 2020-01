Historien har nådd et endepunkt, Vestens samfunnsmodell har vunnet for godt, hevdet Francis Fukuyama i sitt berømte essay The End of History? i 1989.

Som alle intelligente mennesker gjør, tok Fukuyama forbehold, men han ga et treffende tidsbilde. Det røde diktaturet Sovjetunionen forsvant med et puff. Kommunistene mistet makten i Moskva. Enkeltstatene fikk selvstendighet. Det samme skjedde i vasallstater i Øst-Europa.