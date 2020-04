8. juli 1853 seilte en flåte med amerikanske krigsskip inn i havnen i Tokyo under ledelse av Matthew Perry. Med seg hadde Perry et brev fra den amerikanske presidenten, der han krevde at japanerne måtte åpne havnene sine for amerikansk handel.

På vei tilbake skjøt flåten til Perry flere salver i luften, slik at drønnet kunne høres over hele Tokyo. Japanerne ble ikke bare redde, de ble fullstendig ydmyket.